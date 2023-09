Dunelm Group plc est un détaillant d'articles de maison basé au Royaume-Uni qui se concentre sur le marché du mobilier. La société propose des services de pose de stores, de rideaux, de volets et d'accessoires ainsi que des cafés. Elle propose des produits d'articles de maison et de meubles dans plus de 30 sous-catégories, qui sont des marques propres. Elle fournit des rideaux, des stores romains et des coussins fabriqués dans sa propre usine au Royaume-Uni. La société propose différentes marques, dont Dorma, sur mesure, Pausa et Fogarty. La marque Dorma fournit de la literie, des rideaux, des coussins et des articles de maison. Son service sur mesure permet aux clients de créer des rideaux, des stores, des volets et des accessoires sur mesure. Ses cafés Pausa servent les clients, les collègues et les communautés locales. La marque Fogarty comprend des oreillers et des édredons. La société sert ses clients par le biais de canaux d'achat numériques et physiques intégrés. Elle propose à ses clients de faire leurs achats en ligne et en magasin, par le biais de dunelm.com et de son parc de magasins d'environ 177 grandes surfaces en dehors des villes.