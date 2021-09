La société britannique Dunelm fixe un dividende spécial en raison de la hausse des ventes en ligne.

La société a bénéficié d'une hausse de la demande pour ses produits tels que les rideaux, la literie et d'autres articles de décoration, les gens refaisant leurs maisons pendant les fermetures dues à la pandémie.

Les actions de Dunelm étaient en hausse de 7 % à la Bourse de Londres à 7 h 06 GMT, surperformant la baisse de 0,6 % de l'indice des valeurs moyennes.

"Alors que les perspectives macroéconomiques restent incertaines et que nous observons certains problèmes dans l'ensemble du secteur, tels que la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes liées aux matières premières, aux coûts de transport et aux pénuries de chauffeurs, nous nous sentons bien placés pour continuer à gérer ces défis", a déclaré Nick Wilkinson, directeur général.

Les ventes numériques, qui ont plus que doublé d'une année sur l'autre, ont contribué à 46% du chiffre d'affaires total pour l'exercice clos le 26 juin, contre 27% l'année dernière, a indiqué Dunelm.

Le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2021 a bondi de 45% à 157,8 millions de livres (217,23 millions de dollars), tandis que les ventes ont grimpé de 26% à 1,34 milliard de livres.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que le bénéfice avant impôt de l'exercice 2022 se situe entre 153 millions et 175 millions de livres, selon Dunelm.

La société, qui n'a pas versé de dividendes en 2020, a fixé un dividende spécial de 65 pence par action en plus du dividende annuel de 35 pence pour l'exercice 2021.

(1 $ = 0,7264 livre)