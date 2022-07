Le bénéfice annuel de Dunelm est légèrement supérieur aux estimations

Le bénéfice avant impôt devrait être légèrement supérieur aux attentes moyennes des analystes, soit 207 millions de livres (248,26 millions de dollars).

La société, qui a commencé à vendre des rideaux prêts à l'emploi il y a plus de quarante ans et est devenue l'un des plus grands magasins d'articles ménagers du Royaume-Uni, a déclaré que ses ventes totales s'élevaient à 358 millions de livres pour le trimestre clos le 25 juin. Les ventes numériques ont représenté 37 % des ventes totales.

(1 $ = 0,8338 livre)