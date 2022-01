Le bénéfice annuel de Dunelm est "nettement supérieur" aux attentes.

Le détaillant britannique d'articles de maison Dunelm a déclaré mercredi que son bénéfice annuel devrait être "sensiblement supérieur" aux attentes du marché après une performance record au cours des 13 semaines précédant Noël.

La société a annoncé des ventes de 407 millions de livres (555 millions de dollars) pour son deuxième trimestre, soit 13% de plus qu'il y a un an et 26% de plus qu'il y a deux ans, ce qui, selon elle, reflète "une croissance particulièrement encourageante de ses magasins".

