Dunelm Group plc est un détaillant d'articles pour la maison basé au Royaume-Uni. La société propose un portefeuille de produits distinctifs et spécialisés par le biais d'un système de vente au détail qui combine des magasins physiques et des canaux numériques. Elle propose une gamme de produits couvrant plusieurs catégories d'articles ménagers et de meubles, ainsi que des services tels que des traitements de fenêtres sur mesure. Elle propose des rideaux, des stores romains et des coussins fabriqués dans sa propre usine au Royaume-Uni. La société propose plusieurs marques, dont Dorma, Pausa, Fogarty et d'autres. La marque Dorma propose de la literie, des rideaux, des coussins et des articles pour la maison. Ses cafés Pausa servent les clients, les collègues et les communautés locales. La marque Fogarty comprend des oreillers et des couettes. L'entreprise propose une offre en ligne sur le site dunelm.com, qui comprend des options de livraison à domicile et de retrait en ligne (click and collect). Elle vend principalement des produits spécialisés de marque propre. Elle possède environ 152 magasins, dont des cafés Pausa, où les clients peuvent se procurer une gamme de boissons et d'aliments chauds et froids.