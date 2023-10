Dunxin Financial Holdings Limited, anciennement China Xiniya Fashion Limited, est une société de microfinance. La société accorde principalement des prêts aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux propriétaires uniques et aux particuliers. La société a fourni aux entreprises familiales, aux agriculteurs et aux emprunteurs individuels des fonds de roulement et des financements provisoires, principalement sous la forme de prêts à court terme en fonction de leurs besoins et de leurs qualifications. Ses produits de prêt comprennent des prêts à la consommation, des prêts commerciaux, des prêts garantis et des prêts aux entreprises.