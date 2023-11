Duolingo, Inc. (Duolingo) est une entreprise technologique. La société fournit une plateforme d'apprentissage des langues basée sur la science. La plateforme de la Société permet aux utilisateurs d'apprendre des langues en ligne. Duolingo offre environ 97 cours dans 40 langues, et est disponible sur iOS, Android, et le Web à www.duolingo.com. Les produits de la société comprennent Duolingo for Schools, Duolingo English Test, Duolingo ABC, Duolingo Events, Duolingo podcasts, des histoires et des dictionnaires. Duolingo for Schools est un outil Web gratuit qui permet aux enseignants d'utiliser plus facilement sa plateforme dans un environnement d'apprentissage structuré. Duolingo English Test est une évaluation en ligne des compétences en anglais. Duolingo ABC est une application gratuite qui enseigne la lecture et l'écriture aux enfants âgés de trois à six ans. Les Duolingo Events sont des rassemblements en ligne qui réunissent des apprenants en langues du monde entier pour s'amuser. Les podcasts Duolingo aident à développer les compétences de compréhension orale des apprenants grâce à des histoires vraies du monde entier.

Secteur Internet