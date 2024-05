Duos Technologies Group, Inc. conçoit, développe, déploie et exploite, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Duos Technologies, Inc. des solutions technologiques intelligentes basées sur la vision, qui utilisent la vision artificielle et l'intelligence artificielle (IA) pour analyser les trains et les camions de marchandises, de passagers et de transport en commun en mouvement rapide, rationalisant ainsi les opérations, améliorant la sécurité et réduisant les coûts. L'entreprise fournit des solutions qui automatisent l'inspection mécanique et de sécurité des trains, des camions et des automobiles en mouvement rapide grâce à une large gamme de matériel, de logiciels, de technologies de l'information et d'intelligence artificielle. Son portail d'inspection des wagons (RIP) permet aux clients des chemins de fer de marchandises et de transit, ainsi qu'à certaines agences gouvernementales, d'effectuer des inspections de wagons entièrement à distance, alors que les trains circulent à pleine vitesse. Elle a également mis au point le système d'information logistique automatisé (ALIS) qui automatise les opérations de porte d'entrée et de sortie des camions de transport dans les grandes installations logistiques et intermodales.

Secteur Logiciels