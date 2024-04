Duos Technologies Group, Inc. conçoit, développe et exploite des solutions technologiques intelligentes pour l'inspection et l'évaluation d'objets en mouvement. La société développe des solutions industrielles pour le rail, le camionnage, l'aviation et d'autres processus basés sur les véhicules. Le portefeuille de solutions de la société comprend Centraco et Praesidium. Centraco est conçu principalement comme l'interface utilisateur de tous ses systèmes, ainsi que comme la connexion dorsale à des applications et des bases de données tierces par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) et de kits de développement de logiciels (SDK). Cette interface est basée sur un navigateur et hébergée dans chacun de ses systèmes et solutions. Praesidium réside généralement en tant que logiciel intermédiaire dans ses systèmes et gère les divers dispositifs de capture d'images et certains capteurs pour l'entrée dans le logiciel Centraco. La société a développé une série de technologies spécifiques à l'industrie, notamment un portail d'inspection des wagons (RIP).

Secteur Logiciels