DuPont de Nemours, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques de spécialités. Le groupe propose des copolymères, du polyéthylène, du chloroforme, de la fluorine, de l'acide fluorhydrique, du cuivre, de l'hydroxylamine, des métaux précieux, de l'hydroxyde d'alumine, de l'ammoniaque, du benzène, des fibres de polyester, du propylène, de la pulpe de bois, des acides, des alcools, du chlorite, des aldéhydes, de l'oxyde d'éthylène, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (31,2%), Asie-Pacifique (46,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (16,8%), Amérique latine (3,4%) et Canada (2,3%).

Secteur Chimie diversifiée