DuPont de Nemours, Inc. : Wells Fargo Securities maintient sa recommandation à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 13 518 M - 13 295 M Résultat net 2022 1 791 M - 1 762 M Dette nette 2022 8 226 M - 8 090 M PER 2022 16,1x Rendement 2022 2,36% Capitalisation 28 661 M 28 661 M 28 188 M VE / CA 2022 2,73x VE / CA 2023 2,50x Nbr Employés 28 000 Flottant 99,9% Tendances analyse technique DUPONT DE NEMOURS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 56,36 $ Objectif de cours Moyen 86,00 $ Ecart / Objectif Moyen 52,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Edward D. Breen Executive Chairman & Chief Executive Officer Lori D. Koch Chief Financial Officer & Executive Vice President Steven Larrabee Chief Information Officer & Senior VP Alexa Dembek SVP, Chief Technology & Sustainability Officer Daryl Roberts Chief Operations & Engineering Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DUPONT DE NEMOURS, INC. -30.23% 28 661 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD -19.55% 48 642 BASF SE -33.15% 37 797 PIDILITE INDUSTRIES LIMITED -9.15% 14 375 SASOL LIMITED 45.44% 14 144 FMC CORPORATION -4.95% 13 154