DuPont : augmentation de 16% du BPA trimestriel

DuPont de Nemours dévoile un BPA ajusté en augmentation de 16% à 0,89 dollar au titre du dernier trimestre 2022, avec une marge d'EBITDA opérationnel en hausse de 1,2 point à 24,4% pour des revenus en repli de 4% à 3,1 milliards (mais en hausse de 5% en organique).



'Face à de faibles conditions sur certains marchés finaux, à savoir l'électronique et la construction, nous avons réalisé des revenus et un EBITDA opérationnel en ligne avec nos attentes', indique son président et CEO Ed Breen.



Affichant sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté en croissance de 12% à 3,41 dollars, le groupe de chimie basé à Wilmington (Delaware) l'anticipe entre 3,50 et quatre dollars pour 2023, et fait part d'une hausse de 9% du dividende trimestriel, à 0,36 dollar par action.



