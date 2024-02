DuPont de Nemours : attendu en hausse après ses résultats du quatrième trimestre

DuPont de Nemours est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dégagé au quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté de 0,87 dollar, en baisse de 2% mais supérieur au chiffre de 0,85 dollar attendu. Le fabricant de produits chimiques affiche un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars en baisse de 7% sur un an, inférieur aux 2,93 milliards attendus. Les perspectives pour le 1er trimestre sont inférieures aux attentes, avec un bénéfice par action ajusté attendu entre 0,63 et 0,65 dollar contre 0,67 attendu.



Le chiffre d'affaires pour le 1er trimestre est attendu à 2,80 milliards au lieu de 2,85 milliards pour le consensus. Les prévisions pour l'exercice 2024 sont cependant en ligne avec celles des analystes, avec un bénéfice par action ajusté entre 3,25 et 3,65 dollars contre 3,36 attendus, pour un chiffre d'affaires entre 11,9 et 12,3 milliards contre 12,14 milliards attendus.