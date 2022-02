DuPont : les métiers mobilité et matériaux cédés à Celanese

Le chimiste américain Celanese a annoncé vendredi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de la plus grande partie des activités de mobilité et de matériaux du groupe DuPont pour un montant de 11 milliards de dollars, qui sera réglé au comptant.



La branche 'Mobility & Materials' de DuPont produit des résines, des adhésifs et des lubrifiants de haute performance pour des secteurs comme l'aérospatiale, l'automobile et d'autres industries particulièrement techniques.



Celanese précise que le périmètre de l'opération englobe 29 sites de production, un portefeuille de propriété intellectuelle composé de850 brevets et une équipe de quelque 5000 personnes.



Le groupe de Dallas (Texas) explique que la transaction doit lui permettre de devenir un acteur de premier plan dans les matériaux de spécialités.



