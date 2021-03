DuPont : nouveau programme de rachat d'actions

DuPont annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars devant expirer au 30 juin 2022, programme dont la mise en oeuvre se fera à la discrétion de la direction.



Les modalités de ces rachats dépendront d'un certain nombre de facteurs, y compris le prix du marché des actions, les conditions générales du marché et de l'économie, les exigences applicables et d'autres considérations commerciales.



Ce nouveau programme de rachats d'actions devrait démarrer après l'achèvement du précédent, prévu avant le 1er juin 2021. Pour rappel, le groupe de chimie a annoncé la reprise de ses rachats d'actions le mois dernier.



