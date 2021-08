DuPont : prévisions relevées après un trimestre 'solide'

DuPont a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes à la faveur de la vigueur de ses principaux marchés, tels l'automobile, la construction, les puces ou les smartphones.



Le groupe de chimie américain affiche sur le deuxième trimestre un EBITDA opérationnel de 1,06 milliard de dollars, soit une hausse de 53% d'une année sur l'autre.



Au-delà de la robustesse de certains marchés-clé comme l'automobile, DuPont dit avoir profité de la non-récurrences des charges liées à la fermeture partielle de certaines de ses usines, qui avaient plombé ses comptes au deuxième trimestre 2020.



Son chiffre d'affaires net s'inscrit, lui, en hausse de 26% à 4,1 milliards de dollars, dont une croissance organique de 23%.



Fort de ses performances 'solides' sur les six premiers mois de l'année, le groupe de Wilmington (Delaware) dit avoir relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice.



DuPont dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 16,45 et 16,55 milliards de dollars pour un EBITDA opérationnel allant de 4,21 à 4,26 milliards de dollars.



Le titre affichait une hausse de 1,7% en cotations avant-Bourse suite à la parution de ces chiffres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.