DuPont : profite de l'analyse favorable de Jefferies

Le 17 mai 2024 à 17:28

Le titre progresse de près de 2,5% à la Bourse de New York après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'analyses relève son opinion sur DuPont de Nemours de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 78 à 101 dollars, estimant que le titre 'offre du levier opérationnel sur le prochain cycle dans l'électronique, la construction et l'industrie manufacturière'.



Le broker voit aussi du soutien pour une expansion des multiples de valorisation du groupe de chimie, fondé sur l'évolution de son portefeuille par le biais d'un changement culturel et d'une sélection d'actifs.



Jefferies considère en outre qu'une discipline autour du déploiement du free cash-flow (rendement moyen avant dividendes de 7,1%) 'devrait conduire à un récit constructif au cours des deux à trois prochaines années'.



