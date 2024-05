Dupont de Nemours : annonce deux spin-off centrées sur l'électronique et l'eau

Dupont de Nemours est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé son projet de scission en trois entités indépendantes : deux sociétés centrées sur l'électronique et l'eau qui devraient être leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, et New DuPont qui " restera une entreprise industrielle diversifiée de premier plan ". " Au moment de la séparation, chacune des trois sociétés disposera de bilans solides, de profils financiers attractifs et d’opportunités de croissance intéressantes " précise le groupe.