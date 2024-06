Durango Resources Inc. est une société canadienne de ressources naturelles engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. La société est positionnée pour la découverte avec une participation de 100 % dans un groupe de propriétés stratégiquement situées dans les camps aurifères du Lac Windfall et de Troilus dans la région de l'Abitibi au Québec, Canada. Elle détient environ 9 500 hectares (ha) dans le camp d'exploration du Lac Windfall, situé dans la ceinture de roches vertes d'Urban Barry. Sa propriété Discovery est située à environ 100 kilomètres (km) au nord de Chibougamau, au Québec, et à environ 60 km au sud-ouest de l'ancienne mine Troilus. Sa propriété de calcaire Mayner's Fortune est située dans la division minière Skeena, à environ 7,5 km au sud-ouest de Terrace, en Colombie-Britannique, et à 4 km à l'ouest du lac Lakelse, sur la rivière Lakelse. La propriété NMX East de la société est adjacente au gisement de lithium Whabouchi et au projet d'usine Hydromet. Les autres propriétés de la société comprennent les claims Decouverte et Trove.

Secteur Sociétés minières intégrées