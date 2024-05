DURECT Corporation est une société biopharmaceutique en phase finale de développement, pionnière dans la mise au point de thérapies épigénétiques ciblant la méthylation de l'acide désoxyribonucléique (ADN) pour transformer le traitement d'affections graves et potentiellement mortelles, notamment les lésions organiques aiguës et le cancer. Le larsucostérol est en cours de développement clinique pour le traitement potentiel de l'hépatite associée à l'alcool, pour laquelle la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une désignation de procédure accélérée ; la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique est également à l'étude. Ses produits pharmaceutiques commerciaux comprennent POSIMIR (solution de bupivacaïne), PERSERIS (schizophrénie) et Methydur Sustained Release Capsules (ADHD). POSIMIR (solution de bupivacaïne) pour infiltration, un analgésique non opioïde utilisant la technologie de la plateforme SABER, est approuvé par la FDA. Sa ligne de produits ALZET consiste en des pompes osmotiques miniatures implantables et des accessoires utilisés pour la recherche sur les souris, les rats et d'autres animaux de laboratoire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale