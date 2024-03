Durect Corporation est une société biopharmaceutique qui se concentre sur l'avancement des thérapies expérimentales qui sauvent des vies. Les produits candidats de la société comprennent le DUR-928, administré par voie orale, pour les troubles métaboliques/lipidiques, et le DUR-928, injectable, pour les lésions organiques aiguës. Les autres produits candidats de la société sont POSIMIR, PERSERIS et Methydur Sustained Release Capsules. La société mène une étude de phase IIb (AHFIRM) sur le larsucostérol (DUR-928) chez des sujets atteints d'hépatite associée à l'alcool (hépatite alcoolique) afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité du traitement au larsucostérol. Le larsucostérol (DUR-928) est le principal produit candidat, un oxystérol sulfaté endogène et un régulateur épigénétique. La société se concentre sur la technologie d'administration de médicaments autour de ses systèmes de dépôt injectable bioérodable SABER et CLOUD. SABER utilise un composant de base à haute viscosité, tel que l'acétate isobutyrate de saccharose (SAIB), pour assurer la libération contrôlée d'un médicament. CLOUD est une classe de technologie de dépôt injectable bioérodable.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale