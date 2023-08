Duropack Limited est une société basée en Inde qui propose une gamme de solutions d'emballage flexible à diverses industries manufacturières. La société est engagée dans la fabrication et l'exportation de films laminés multicouches, de sachets et de sacs, de films holographiques de grande largeur, d'autocollants et d'autres produits. Ses produits comprennent des sachets imprimés personnalisés, des sachets en papier kraft, des sachets à fond plat, des sachets avec valve de dégazage, des sachets à bec, des sachets à soufflet latéral, des sachets à triple soudure, des sachets à soudure centrale, des sachets sous vide et des rouleaux laminés imprimés. La société fabrique également une gamme spécialisée de sachets à fond plat et propose des solutions personnalisées en fonction des besoins des clients. Ses produits en stock comprennent des fermetures à glissière, des sachets à bec, des sachets à soufflet latéral, des sachets sous vide, des sachets pour bocaux et des sachets à usage unique. Elle dessert des marchés tels que les sachets d'emballage de thé, de café, de légumineuses, d'épices, de fruits secs, les sachets d'emballage de snacks, etc.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier