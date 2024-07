Duerr AG est une société holding basée en Allemagne qui fournit des équipements, des systèmes et des services principalement pour les industries automobile et aéronautique. La société opère à travers cinq divisions commerciales : systèmes de peinture et d'assemblage, technologie d'application, systèmes de mesure et de traitement, systèmes de technologie propre et systèmes de traitement du bois. Le secteur des systèmes de peinture et d'assemblage comprend la planification et la construction d'ateliers de peinture et de lignes d'assemblage pour l'industrie automobile, ainsi que des systèmes de peinture et d'assemblage pour la construction aéronautique. Le segment des technologies d'application se concentre sur les solutions d'application automatisée de peinture par pulvérisation. Les systèmes de mesure et de traitement comprennent notamment des systèmes d'équilibrage et de diagnostic. La division des systèmes de technologie propre propose des services tels que la gestion de l'énergie et le conseil. La technologie de traitement du bois de la société est incluse dans la division des systèmes de traitement du bois.

Secteur Machines et équipements industriels