Dürr développe son activité d'automatisation avec une acquisition - Saut du cours de l'action

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de machines Dürr développe son activité dans les techniques d'automatisation en rachetant la société bavaroise BBS Automation. En fonction de l'évolution des résultats de BBS cette année, la valeur d'entreprise de l'achat se situe entre 440 et 480 millions d'euros environ, a indiqué mardi le groupe MDax à Bietigheim-Bissingen. Cette opération doit permettre de plus que doubler le chiffre d'affaires de la technique d'automatisation l'année prochaine. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du troisième ou le début du quatrième trimestre. Pour l'instant, rien ne change dans les prévisions pour les activités quotidiennes en 2023. A la bourse, ces nouvelles ont nettement fait grimper l'action Dürr.

Le titre était coté en matinée en tête de l'indice des valeurs boursières moyennes MDax, avec une hausse de 4,3 % à 29,80 euros. Le cours est de toute façon en mode haussier depuis que l'action est tombée en mai, après une longue consolidation, à son niveau le plus bas depuis début novembre 2022. Grâce aux récents gains de cours, la baisse depuis le début de l'année a entre-temps fondu à environ six pour cent.

L'acquisition de BBS Automation est une bonne décision stratégique, a déclaré un trader. Le prix semble également "correct", même si Dürr n'a pas encore donné d'informations plus précises sur les résultats opérationnels actuels de BBS.

Dürr espère que l'accord avec BBS lui permettra de plus que doubler son chiffre d'affaires dans la technique d'automatisation dès l'année prochaine pour atteindre environ un demi-milliard d'euros. C'est à peu près le chiffre que Dürr avait initialement prévu pour 2030. Le groupe avait déjà développé ce secteur ces dernières années avec les rachats des entreprises Teamtechnik et Hekuma. A titre de comparaison, Dürr vise un chiffre d'affaires consolidé de 4,5 à 4,8 milliards d'euros en 2023.

Le vendeur de BBS est un consortium autour de l'investisseur financier suédois EQT, a-t-on ajouté. Pour réaliser la transaction, le groupe MDax fait appel à ses propres liquidités disponibles ainsi qu'à des instruments de financement existants et à un financement relais.

BBS Automation, dont le siège social se trouve à Garching, développe selon ses propres indications des solutions d'automatisation flexibles pour des processus de fabrication et de contrôle complexes. Plus de la moitié du chiffre d'affaires prévu en 2023 devrait provenir des techniques d'automatisation pour la production de pièces automobiles, notamment dans le domaine de l'électromobilité. Outre l'Allemagne, l'entreprise dispose entre autres de sites en Italie, en Pologne, en Amérique du Nord et en Chine.

Même après le rachat, le fondateur de l'entreprise, Josef Wildgruber, continuera à diriger BBS Automation. Sous l'égide du groupe Dürr, l'entreprise devrait connaître une croissance rentable, ajoute le communiqué. Après un chiffre d'affaires prévisionnel de 300 millions d'euros en 2023, le résultat de BBS devrait atteindre 400 à 450 millions d'euros en 2026. La marge bénéficiaire avant intérêts, impôts et amortissements devrait se situer entre 13 et 15 pour cent d'ici trois ans. Les objectifs seraient ainsi en accord avec les propres objectifs de croissance et de rendement de Dürr.

Pour l'année en cours, Dürr s'attend en revanche à ce que la transaction n'ait pas d'influence significative sur ses propres objectifs. Seule la prévision de la situation financière nette change, en fonction de la valeur d'entreprise de BBS, qui détermine le prix d'acquisition, et se situe entre -490 et -540 millions d'euros. Auparavant, cet objectif se situait encore entre -50 et -100.

Les autres objectifs de Dürr, confirmés pour la dernière fois lors du bilan trimestriel en mai, prévoient une augmentation du chiffre d'affaires, de la marge d'exploitation ajustée et du résultat après impôts, alors que les entrées de commandes devraient diminuer après le record de l'année précédente./tav/mis/jha/