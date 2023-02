Dürr prévoit une nouvelle croissance grâce à son carnet de commandes - L'action sous pression

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de machines Dürr prévoit une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité pour l'année en cours. L'entreprise peut compter sur un solide carnet de commandes. En 2022, les entrées de commandes ont atteint pour la première fois la barre des cinq milliards d'euros, et Dürr a également battu un record en termes de chiffre d'affaires. L'entreprise profite ainsi de thèmes tels que le développement durable, l'e-mobilité et l'automatisation. L'action était néanmoins sur la liste des ventes des investisseurs jeudi.

Elle a d'abord perdu plus de quatre pour cent dans la matinée et a été la plus grande perdante du segment de valeurs moyennes MDax. Sven Weier, analyste chez UBS, a qualifié les chiffres du dernier trimestre de "mitigés". Il a été déçu par la légère baisse des commandes, quatre des cinq secteurs n'ayant pas répondu à ses attentes, a-t-il déclaré. La marge ajustée avant intérêts et impôts (Ebit) a également été un peu plus faible que prévu. Il a indiqué que les prévisions étaient conformes aux attentes.

Peter Rothenaicher de Baader Helvea a en revanche salué les chiffres dans leur ensemble, qualifiant les entrées de commandes du quatrième trimestre de "toujours solides" malgré un léger recul. Pour 2023, il voit d'excellentes perspectives, les prévisions de Dürr étant empreintes de confiance. Du point de vue de Rothenaicher, les perspectives sont même conservatrices et laissent donc la place à de bonnes surprises.

Pour l'année en cours, le chiffre d'affaires devrait atteindre 4,5 à 4,8 milliards d'euros grâce à un carnet de commandes bien rempli, a annoncé l'entreprise plus tôt dans la journée à Bietigheim-Bissingen. L'année précédente, le chiffre d'affaires avait augmenté de 22 pour cent pour atteindre 4,3 milliards d'euros. En revanche, les prises de commandes devraient légèrement baisser après une année record en 2022 et atteindre 4,4 à 4,8 milliards d'euros. En revanche, l'entreprise prévoit une marge opérationnelle ajustée nettement plus élevée en 2023 - elle devrait passer de 5,4 pour cent à 6,0 à 7,0 pour cent. L'année précédente, elle avait encore légèrement baissé. Après impôts, le résultat devrait continuer à augmenter.

L'année dernière, les commandes ont augmenté de 16,7 % pour atteindre cinq milliards d'euros. Les nouvelles affaires pour la technique de production des voitures électriques ont augmenté de plus de 40 pour cent pour atteindre un nouveau record de plus de 1,1 milliard d'euros, a-t-on appris. Après impôts, l'entreprise a gagné 134,3 millions d'euros, soit environ 58 pour cent de plus. Les chiffres définitifs seront publiés le 16 mars /nas/lew/jha/.