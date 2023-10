BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de machines Dürr a abaissé ses prévisions pour 2024 en raison de la faiblesse de ses activités dans le travail du bois. Une évolution positive des marges dans les autres secteurs d'activité ne pourra probablement pas compenser la baisse des résultats de l'activité de travail du bois regroupée chez Homag, a annoncé le groupe jeudi soir à Bietigheim-Bissingen. Une amélioration n'est pas attendue avant un an. Dürr veut donc maintenant élaborer des mesures pour réduire les coûts. Les prévisions pour 2023 ont été confirmées, mais cela n'a pas rassuré les investisseurs. L'action a chuté de près d'un cinquième vendredi.

En raison de la forte baisse des commandes due au ralentissement persistant du marché des machines à bois, la marge du groupe mesurée par le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) avant effets exceptionnels devrait se situer entre 4,5 et 6,0 pour cent l'année prochaine - pour une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 10 pour cent. La marge de 8 pour cent prévue jusqu'à présent pour 2024 présuppose une reprise de l'activité dans le traitement du bois et est attendue au plus tôt pour 2026, a-t-on précisé.

L'action cotée au MDax est tombée ce matin à son plus bas niveau depuis mai 2020, la dernière fois la chute du cours était encore de près d'un cinquième. Elle poursuit ainsi de manière accélérée sa tendance à la baisse des derniers mois, après avoir atteint fin février son plus haut niveau de l'année en cours. La décote depuis le début de l'année s'élève désormais à près de 40%.

Selon Dürr, des mesures supplémentaires sont actuellement élaborées pour l'activité de transformation du bois. Elles devraient permettre d'assurer que la marge opérationnelle de cette activité, corrigée des effets exceptionnels, ne descende pas en dessous de 2 % l'année prochaine. Outre le recours accru à des instruments de travail flexibles, la direction prévoit également de réduire les capacités, a-t-on appris. Les discussions avec les représentants des salariés devraient avoir lieu dans les semaines à venir. Des informations concrètes devraient être communiquées "rapidement", selon Dürr.

Dürr veut ainsi adapter les coûts de Homag à la faible demande et à la cyclicité. Selon des chiffres provisoires, les entrées de commandes de la filiale ont chuté de près d'un tiers au cours des neuf mois précédant la fin septembre. L'année prochaine, il devrait y avoir une sous-utilisation des capacités et le chiffre d'affaires devrait reculer de 15 pour cent. En plus de la faible demande, Dürr a dû récemment renoncer à une marge sur les nouvelles affaires conclues. On peut s'attendre à une reprise de la demande à partir de fin 2024, a-t-on indiqué. Dans un environnement de marché stable, le comité directeur voit toujours un potentiel de marge de dix pour cent.

L'analyste d'UBS Sven Weier voit également l'évolution de l'action liée à cela : il ne devrait y avoir d'amélioration durable que si une amélioration du carnet de commandes dans la transformation du bois se dessine et que, parallèlement, une bonne dynamique se maintient dans les secteurs d'activité liés à l'automobile, écrit-il dans une étude.

Dürr présentera les chiffres complets du troisième trimestre le 9 novembre /jha/lew/tih/jha/.