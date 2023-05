L'armée indienne intervient pour réprimer les violences dans l'État de Manipur, dans le nord-est du pays

Les violences ont éclaté lors d'une marche de protestation organisée mardi par des milliers de membres de tribus qui s'opposaient à la demande d'un groupe de non-tribus d'obtenir le statut constitutionnel de tribu répertoriée.

Des sources de l'armée indienne ont déclaré que les troupes et les unités paramilitaires Assam Rifles ont évacué plus de 7 500 personnes de différentes communautés dans la nuit de mercredi à jeudi, les hébergeant dans les camps des troupes et dans les locaux du gouvernement.

"Nous travaillons sur le pied de guerre avec l'armée et les troupes paramilitaires déployées en force pour désamorcer tout type d'affrontements communautaires, de protestations et de blocages", a déclaré à Reuters un officier supérieur de la police, qui a requis l'anonymat, depuis Imphal, la capitale de l'État.

Les services d'Internet mobile ont été suspendus pendant cinq jours dans l'ensemble de l'État, à la suite d'incidents entre jeunes hommes et volontaires de différentes communautés, a déclaré le gouvernement de l'État dans un communiqué.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, N. Biren Singh, le ministre en chef du Manipur, qui partage une frontière avec le Myanmar, a appelé la population à maintenir la paix et l'harmonie, ajoutant que des "vies précieuses" avaient été perdues dans les affrontements.

Il n'y a cependant pas eu de confirmation officielle des décès.

La marche de mardi dans le district de Churachandpur avait été convoquée par un syndicat d'étudiants, l'All Tribal Students' Union Manipur (ATSUM), pour protester contre la demande de la communauté Meitei, majoritaire et non tribale, d'obtenir le statut de tribu répertoriée (Scheduled Tribe, ST).

"La situation est tendue, mais nous essayons d'engager les dirigeants de la communauté dans un processus de dialogue", a déclaré à Reuters le magistrat du district, Sharath Chandra.

Cela permettrait de maîtriser la situation, en plus des mesures de sécurité prises pour décrocher la violence, a-t-il ajouté. Le couvre-feu sera maintenu pour une durée indéterminée.

Les chaînes de télévision ont diffusé des images de tribus, qui représentent environ 40 % de la population de l'État (3,6 millions d'habitants), et de Meiteis brûlant des pneus sur les routes et mettant le feu à certaines maisons dans certaines parties de l'État.