Les habitants de la capitale soudanaise cherchent à fuir dans des conditions périlleuses, alors que la guerre fait voler en éclats les fêtes de fin d'année

Alors que la fête musulmane de trois jours commençait vendredi, la capitale résonnait encore de coups de feu et d'artillerie lourde, malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dont le pays a désespérément besoin et le passage en toute sécurité des civils bloqués.

Les deux parties au conflit ont accepté un cessez-le-feu, mais la date de son entrée en vigueur n'a pas été précisée dans l'immédiat. Des tirs nourris se poursuivent à Khartoum.

Au cours de la semaine écoulée, de plus en plus de personnes ont cherché à se réfugier dans des zones plus sûres de la capitale, bien que l'armée ait fermé les ponts qui traversent le Nil entre Khartoum et ses villes jumelles d'Omdurman et de Bahri.

Ou bien ils ont tracé une route vers l'extérieur, le plus souvent vers l'État de Gezira au sud ou l'État du Nil au nord, en faisant rouler des valises dans les rues ou en portant des sacs en équilibre sur leur tête au début de leur voyage.

Ahmed Mubarak, 27 ans, a déclaré avoir ressenti une "anxiété extrême" après l'éclatement des violences le 15 avril et avant de décider de quitter Khartoum jeudi, n'emportant avec lui que les vêtements qu'il portait.

"Il n'y avait pas de bus, les gens marchaient à pied, avec leurs sacs et se déplaçaient. Il y avait des voitures qui passaient, mais c'étaient toutes des voitures privées et elles étaient toutes pleines.

Il a fini par monter dans un bus dont le propriétaire transportait bénévolement les gens hors de la ville, et a pu se rendre jusqu'à Atbara, à environ 280 km au nord-est de Khartoum, où il a frappé à la porte de la maison de sa famille.

"Ils n'en revenaient pas. C'était un très beau moment", a-t-il déclaré.

La lutte pour le pouvoir entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide a pour la première fois amené à Khartoum le type de guerre et de déplacement à grande échelle que les habitants de la capitale avaient vu se dérouler dans d'autres parties du pays au cours des dernières décennies.

Les affrontements, qui ont éclaté dans les derniers jours du mois sacré du Ramadan, au cours duquel les musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule, ont interrompu l'approvisionnement en eau et en électricité pendant de longues périodes, transformé l'aéroport en champ de bataille et fermé la plupart des hôpitaux.

Dans de nombreux quartiers de l'agglomération de Khartoum, qui compte plus de 10 millions d'habitants, les résidents sont restés bloqués chez eux, ne s'aventurant que pour se ravitailler dans les magasins qui ont été victimes de pillages et dont les stocks ont diminué.

UN RISQUE ÉLEVÉ

Le carburant est également devenu plus difficile à trouver. Comme pour d'autres produits, les prix ont grimpé depuis le début des combats.

"Khartoum est devenue dangereuse et nous craignons que la guerre ne s'aggrave", a déclaré Mahasin Ahmed, 55 ans, alors qu'elle quittait le quartier de Jabra, dans le sud de Khartoum, avec deux membres de sa famille, dans l'espoir de trouver un bus pour Madani, à 165 km au sud-est.

Beaucoup de ceux qui fuient découvrent pour la première fois la destruction causée par les combats, avec des bâtiments perforés par des roquettes, des lignes électriques arrachées, des murs parsemés d'impacts de balles et les restes fumants de véhicules militaires carbonisés abandonnés dans les rues.

La violence ayant éclaté dans d'autres régions du Soudan, certains ont cherché à quitter le pays : jusqu'à 20 000 personnes ont franchi la frontière avec le Tchad et d'autres se sont dirigées vers le nord, en direction de l'Égypte.

Les voyages sont semés d'embûches. Les fuyards doivent souvent franchir des postes de contrôle des forces de sécurité soudanaises, où ils sont généralement autorisés à passer, mais où certains civils auraient été abattus.

Makram Waleed, un médecin de 25 ans, espérait quitter Khartoum avec sa famille, mais il s'inquiétait des dangers encourus par ses trois jeunes sœurs.

"Le risque de quitter notre maison, de laisser nos biens, est beaucoup trop difficile à gérer", a-t-il déclaré.

À Khartoum, où la RSF s'est installée dans plusieurs quartiers, certains craignent que des combattants paramilitaires ne s'installent chez eux s'ils quittent leur maison.

Alia Mutawkel, architecte et décoratrice d'intérieur de 26 ans vivant à Khartoum, essayait de trouver un itinéraire sûr pour quitter la ville avec deux frères et sœurs, son oncle et ses enfants, et son neveu de 8 mois, après que leur projet de fêter l'Aïd en rendant visite à leur famille et à leurs amis dans la ville ait été anéanti.

"Nous pourrons quitter la maison ou non ? Si nous quittons la maison, serons-nous en sécurité ? Et si nous partons, pourrons-nous retourner à notre maison et à notre vie à Khartoum ? Toutes ces questions sont dans ma tête et je n'ai pas de réponse.