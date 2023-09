Dutch Bros Inc. est un exploitant et un franchiseur de services au volant. La société est une marque de services alimentaires qui se concentre sur le service d'une variété de boissons chaudes et froides artisanales et personnalisables. La société exploite environ 471 magasins, dont 264 sont franchisés et 207 sont exploités par la société. Les boissons énergétiques Dutch Bros. Blue Rebel de la société comprennent du thé, de la limonade, des smoothies et d'autres boissons choisies dans le menu secret de Dutch Bros. On ne peut trouver Dutch Bros. Blue Rebel que dans les magasins Dutch Bros. Ce remontant de l'après-midi sert de base à bon nombre de ses boissons personnalisées. Parmi ses boissons, citons la limonade glacée Tiger's Blood, Birthday Cake Frost, le mélange Aftershock Rebel, Golden Eagle Freeze, Hot Annihilator, Iced Caramelizer et Iced Electric Berry Rebel. Elle propose également des cafés Private Reserve issus de son usine de torréfaction interne et extraits à l'aide de machines La Marzocco pour offrir des doses d'espresso onctueuses et corsées.

Secteur Restaurants et bars