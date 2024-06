Dutch Bros Inc. a annoncé la nomination de Todd Penegor à son conseil d'administration, où il siégera en tant qu'administrateur indépendant. M. Penegor apporte sa vaste expérience de dirigeant, acquise en tant que président-directeur général de The Wendy?s Company, ainsi que ses fonctions antérieures chez Kellanova et Ford Motor Company. M. Penegor a plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant dans les secteurs des produits alimentaires et des biens de consommation.

Il a récemment occupé le poste de président et directeur général de The Wendy?s Company avant de prendre sa retraite en février 2024. Il a rejoint la société en 2013 en tant que premier vice-président et directeur financier. Avant de travailler pour The Wendy?s Company, M. Penegor a occupé plusieurs postes de direction clés chez Kellanova (anciennement Kellogg Company) et Ford Motor Company.

Outre Dutch Bros, M. Penegor siège au conseil d'administration de Ball Corporation, de Perrigo Company plc et du Michigan State University- Eli Broad College of Business. M. Penegor est le deuxième administrateur indépendant ajouté au conseil d'administration de Dutch Bros au cours des dernières semaines. G.J. Hart, président et directeur général de Red Robin Gourmet Burgers Inc. a été nommé administrateur et président du comité de rémunération le 4 juin 2024.