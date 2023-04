Dutch Bros lance une nouvelle boisson sucrée et épicée

Dutch Bros a lancé une nouvelle boisson sucrée et épicée. Ajoutez du piquant à votre journée avec la nouvelle boisson de Dutch Bros, la Mangonada Rebel, et agrémentez-la de Tajín® ! À partir du 1er avril 2023, cette nouvelle boisson rafraîchissante sera disponible dans plus de 700 établissements Dutch Bros.

La Mangonada Rebel s'inspire de l'emblématique friandise mexicaine. Cette version énergisante d'un classique comprend un panorama de la boisson énergisante exclusive de Dutch Bros, Rebel, et de la saveur mangonada garnie de vrais fruits à la fraise et de Tajín. Vous pouvez le commander mélangé ou glacé. Le Tajín est un mélange unique de piments 100 % naturels, de citron vert et de sel de mer.

C'est le complément idéal pour donner une touche légèrement épicée à n'importe quelle boisson. Ne manquez pas d'essayer la Mangonada Lemonade pour une option tout aussi délicieuse, sans caféine. La Mangonada Rebel est disponible jusqu'à la fin du mois de juin.