Duxton Farms Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Le 29 septembre 2023 à 03:32

Le conseil d'administration de Duxton Farms Limited a annoncé deux changements dans sa composition sous la forme d'une nomination et d'une démission du conseil, toutes deux prenant effet le 29 septembre 2023. Tout d'abord, le conseil d'administration a annoncé la nomination de M. Paul Burke en tant qu'administrateur indépendant non exécutif. M. Burke, qui est basé dans le Territoire du Nord, apporte à son rôle d'administrateur plus de 25 ans d'expérience en gestion dans un certain nombre de secteurs. Il a récemment occupé le poste de directeur général de l'Association des agriculteurs du Territoire du Nord et celui de directeur des actifs d'infrastructure et des grands projets au sein du ministère des industries primaires et des ressources du Territoire du Nord. M. Burke apporte au conseil d'administration une grande richesse de connaissances et d'expertise dans le domaine de l'agro-industrie en général, mais il connaît particulièrement bien l'environnement commercial et réglementaire du Territoire du Nord ; sa nomination témoigne de la volonté de la société de participer activement à l'expansion et au développement de l'économie agricole en Australie septentrionale. Deuxièmement, le conseil d'administration a annoncé que le Dr. Amanda Rischbieth AM a démissionné de son poste d'administrateur indépendant non exécutif de Duxton Farms. Mme Rischbieth a été un membre actif et à part entière du conseil d'administration au cours des trois dernières années, et son travail en tant que présidente du sous-comité ESG lui a permis de défendre de nombreuses initiatives qui ont fait progresser Duxton Farms à pas de géant en ce qui concerne les performances et les rapports en matière de durabilité. Le Dr Rischbieth quitte le conseil d'administration pour se concentrer sur son travail en tant que présidente de l'Autorité nationale du sang et sur d'autres engagements.

