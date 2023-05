DWF s'attend à une augmentation de son chiffre d'affaires annuel, l'entreprise restant "solide".

DWF Group PLC - entreprise juridique basée à Manchester, en Angleterre, avec des activités en Amérique du Nord - prévoit de déclarer un revenu net d'environ 380 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, reflétant une croissance de plus de 8 %. Pour l'exercice 2022, les recettes nettes s'élevaient à 350,2 millions de livres sterling. Pour l'avenir, l'entreprise se dit très confiante dans ses prévisions à moyen terme, étayées par son programme de réduction des coûts. Ce programme devrait désormais permettre de réduire les coûts de plus de 15 millions de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2024, contre les 10 à 12 millions de livres sterling annoncés en décembre 2022. En outre, la société se dit satisfaite de ses progrès en matière de recettes et de coûts " dans le contexte des conditions économiques actuelles et des hausses de taux d'intérêt ".

Nigel Knowles, directeur général, a déclaré : "Nos résultats continuent de montrer la solidité de notre entreprise, même dans un environnement difficile. Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et une croissance organique sous-jacente, et les premiers bénéfices de notre programme de contrôle des coûts se font également sentir".

En décembre dernier, DWF a annoncé un bénéfice avant impôts de 12,9 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 octobre, soit une hausse de 17 % par rapport aux 11,0 millions de livres sterling enregistrés un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,2 % pour atteindre 212,1 millions de livres sterling, contre 203,5 millions de livres sterling au cours du semestre.

Cours actuel de l'action : 64,20 pence l'unité, en hausse de 3,6 % mardi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 39 %.

