DWF Group plc est un fournisseur de services juridiques et commerciaux intégrés. Les divisions de la société comprennent les services de conseil juridique, Mindcrest et Connected Services. La division Legal Advisory Services fournit des conseils juridiques de qualité et des services d'intelligence commerciale. Ses services comprennent la banque, la finance et la restructuration, le commerce, la réglementation et les données, les entreprises, le règlement des litiges, l'emploi et les pensions, l'assurance, l'immobilier et la fiscalité et le capital privé. La division Mindcrest Outsourced and process-led legal services est conçue pour standardiser, systématiser, adapter et optimiser les flux de travail juridiques. Ses services comprennent la conformité, la gestion des contrats, les analyses juridiques, les litiges et les enquêtes. La division Connected Services est engagée dans la fourniture de produits et de services commerciaux qui améliorent et complètent ses offres juridiques. Ses services comprennent la gestion et le règlement des sinistres, la gouvernance d'entreprise et la conformité, les coûts, l'expertise judiciaire, l'apprentissage, le conseil en réglementation et le risque.