DWS Group GmbH & Co KgaA est une société basée en Allemagne qui fournit des solutions d'investissement intégrées. La société propose des investissements actifs, passifs et alternatifs dans un large éventail de catégories d'actifs, notamment les fonds spéculatifs, les investissements durables, le capital-investissement, les actifs immobiliers liquides, l'immobilier, les actions et les titres à revenu fixe. Elle investit principalement dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. La société compte parmi ses clients des entreprises, des banques centrales, des assureurs, des fonds de pension, des institutions publiques, des institutions financières, des organisations à but non lucratif, ainsi que des investisseurs privés. La société est active dans environ 22 pays en Europe. Deutsche Bank AG est un actionnaire majoritaire de la société.

