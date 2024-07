Xtrackers by DWS (DWS Group GmbH & Co. KGaA) a annoncé son intention de fermer le Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW), un fonds négocié en bourse (ETF) coté aux États-Unis (le " Fonds ") à compter du 22 juillet 2024, et de liquider le Fonds à compter du 1er août 2024. Le fonds est actuellement négocié à la bourse NYSE Arca (la "bourse").

Après la fermeture des bureaux le 22 juillet 2024, le Fonds n'acceptera plus d'ordres de création et la négociation cessera. Il est actuellement prévu que le produit de la liquidation soit envoyé aux actionnaires le ou vers le 1er août 2024. Lorsque le Fonds commence à liquider les titres de son portefeuille, il peut détenir des liquidités et des titres qui peuvent ne pas être conformes à son objectif et à sa stratégie d'investissement.

Au cours de cette période, le Fonds est susceptible de subir une erreur de suivi plus importante que ce qui est habituel pour le Fonds. En outre, entre l'ouverture du marché le 23 juillet 2024 et la clôture du marché le 1er août 2024, étant donné que les actions ne seront pas négociées à la Bourse, DWS ne peut pas garantir aux investisseurs qu'il y aura un marché pour leurs actions. Les actionnaires peuvent vendre leurs actions du Fonds sur la Bourse jusqu'à la clôture du marché le 22 juillet 2024 et peuvent encourir des frais de transaction typiques de la part de leur courtier.

Si un actionnaire détient encore des actions le 1er août 2024, le Fonds rachètera automatiquement ces actions en espèces à la valeur nette d'inventaire actuelle à la fermeture des bureaux à cette date. Les actionnaires constateront généralement une plus-value ou une moins-value sur les rachats. Le Fonds peut ou non verser un ou plusieurs dividendes ou autres distributions avant ou en même temps que les paiements de rachat.

Les investisseurs doivent consulter leur conseiller fiscal personnel au sujet des conséquences fiscales potentielles.