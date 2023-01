Jefferies relève DWS à 'Achat' - objectif relevé à 40 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a relevé sa recommandation sur DWS de "conserver" à "acheter" et a relevé son objectif de cours de 28 à 40 euros. Chez les gestionnaires d'actifs traditionnels européens, les pressions sur les coûts liées à l'inflation devraient limiter les investissements de croissance et peser sur les marges opérationnelles, écrit l'analyste Tom Mills dans une étude sectorielle publiée lundi. Une réorientation vers les obligations pourrait certes stimuler l'afflux de nouveaux fonds, mais affecterait les marges sur les frais. Dans ce contexte, Mills privilégie les actions des gestionnaires d'actifs présentant un potentiel d'optimisation, comme DWS, ou bénéficiant d'un tampon de risque grâce à leur valorisation avantageuse, comme Man Group. Ces deux actions promettent en outre des rendements exceptionnels attrayants pour les 24 prochains mois./gl/ag

Publication de l'étude originale : 13.01.2023 / 15:57 / ET

Première diffusion de l'étude originale : 15.01.2023 / 07:00 / ET