Le directeur du DWS de la Deutsche Bank démissionne après des perquisitions pour "blanchiment écologique".

Le directeur général de DWS, le gestionnaire d'actifs de la Deutsche Bank, quittera ses fonctions la semaine prochaine, a-t-il déclaré mercredi, au lendemain de perquisitions menées par les procureurs sur la base d'allégations selon lesquelles la société aurait trompé les investisseurs sur les investissements "verts".

L'entreprise est poursuivie par ces accusations depuis des mois, ce qui a incité les procureurs allemands à effectuer des perquisitions chez DWS et au siège de la Deutsche Bank mardi.

Les fonctionnaires allemands ont enquêté sur des rapports et les allégations d'un dénonciateur selon lesquels DWS avait exagéré les références vertes des investissements qu'il vendait - une pratique connue sous le nom de greenwashing. DWS a nié à plusieurs reprises avoir induit les investisseurs en erreur.

Le PDG sortant, Asoka Woehrmann, a déclaré aux employés dans un mémo que c'était une joie de voir DWS prospérer mais que "les allégations..., aussi infondées ou indéfendables soient-elles, ont laissé des traces".

"Pour citer Charles Dickens : c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps", a-t-il déclaré dans le mémo, qui a été vu par Reuters.

Mardi, les procureurs allemands ont déclaré que "des preuves factuelles suffisantes sont apparues" pour montrer que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été pris en compte dans une minorité d'investissements "mais n'ont pas du tout été pris en compte dans un grand nombre d'investissements", contrairement aux déclarations figurant dans les prospectus de vente des fonds DWS.

La Securities and Exchange Commission américaine et le chien de garde financier allemand BaFin ont lancé l'année dernière des enquêtes distinctes sur les allégations du dénonciateur. Le dénonciateur, un ancien responsable de la durabilité chez DWS, avait déclaré que la société avait exagéré la manière dont elle utilisait les critères d'investissement durable pour gérer les investissements.

Les actions de DWS ont chuté de 20% depuis que les enquêtes de la SEC et de la BaFin ont été rendues publiques en août de l'année dernière.

DWS et la Deutsche Bank ont déclaré mardi que le gestionnaire d'actifs avait coopéré avec les régulateurs et les autorités dans le passé et qu'il continuerait à le faire.

Stefan Hoops, qui supervise la division des services bancaires aux entreprises de la Deutsche Bank depuis 2019, remplacera Woehrmann à partir du 10 juin, a déclaré la banque.

La démission de Woehrmann prend effet le 9 juin, jour de son assemblée générale annuelle.