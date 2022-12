Les bonnes affaires commencent à attirer les grandes banques à nouveau vers les paris sur la Chine pour 2023

Le rythme des perspectives haussières s'est accéléré ces dernières semaines, car les analystes de Citi, Bank of America et J.P. Morgan ont revu leurs recommandations à la hausse et ont déclaré que la réouverture peut faire remonter les actions exposées à la consommation qui sont tombées à des prix attrayants.

Goldman Sachs prévoit des rendements indiciels de 16 % pour le MSCI China et le CSI300 l'année prochaine et recommande une allocation surpondérée à la Chine, tandis que J.P.Morgan prévoit une hausse potentielle de 10 % du MSCI China en 2023.

Bank of America Securities est devenue haussière en novembre, et son stratège en actions chinoises, Winnie Wu, a choisi les valeurs Internet et financières pour mener le rebond à court terme.

Dans l'ensemble, cependant, alors que le consensus s'établit autour de la reprise économique, on hésite sur le moment et le poids du capital à allouer à la Chine, car les risques réglementaires et politiques qui ont assailli ses marchés d'actions ces deux dernières années demeurent.

"Nous préférons manquer les premiers 10 % de gains et attendre jusqu'à ce que nous puissions voir des signes plus clairs et continus de pivot politique", a déclaré Eva Lee, responsable des actions de la Grande Chine chez UBS Global Wealth Management, le plus grand gestionnaire de fortune au monde par les actifs.

"Nous avons connu plusieurs cycles d'aller-retour de la politique en 2022", a-t-elle ajouté, en faisant référence à la fois au COVID et aux politiques immobilières. UBS Global Wealth Management recommande une allocation neutre par rapport au marché pour les actions chinoises.

Certains éléments indiquent que la première étape d'une reprise précoce a eu lieu cette semaine, le Hang Seng ayant augmenté de 6 % et clôturant son meilleur mois depuis 1998 avec une hausse de 27 % jusqu'en novembre. Vendredi, le yuan a enregistré sa meilleure semaine depuis 2005.

Les participants au marché affirment que les mouvements d'actifs jusqu'à présent - alors que les cas de COVID atteignent des sommets et que seuls des indices d'un changement dans la réponse des autorités - suggèrent un positionnement léger en Chine qui pourrait soulever les marchés s'il se concrétisait par des afflux réguliers.

Les investisseurs institutionnels américains continuent de réduire les American Depositary Receipts (ADR) chinois cotés aux États-Unis jusqu'à présent au quatrième trimestre avec des sorties estimées à 2,9 milliards de dollars.

L'intérêt à court terme pour les ADR a également augmenté de 11% le mois dernier, selon les données de Morgan Stanley au 29 novembre. Les analystes de Société Générale ont revu à la baisse leur allocation recommandée pour la Chine, passant de surpondérée à neutre.

ACCUMULER SUR LA FAIBLESSE

Le marché chinois a traversé une tempête parfaite cette année, avec les tensions entre les États-Unis et la Chine qui menacent les cotations américaines des entreprises chinoises, une crise du crédit qui écrase le secteur immobilier autrefois puissant et les restrictions du COVID qui freinent la croissance.

Le CSI300 a perdu 22% et le Hang Seng 20% depuis le début de l'année, contre une perte de 16% pour les actions mondiales.

La réponse politique a consisté en un assouplissement monétaire, une augmentation constante du soutien au secteur immobilier et l'assouplissement de certaines des règles strictes de la COVID. Elle n'a pas encore obtenu la pleine approbation des investisseurs, car la réglementation et la politique imprévisibles pèsent toujours sur la rentabilité, et la confiance intérieure reste fragile.

"L'assouplissement monétaire est devenu inefficace, comme si on poussait une ficelle", a déclaré Chi Lo, stratège principal chez BNP Paribas Asset Management. Il s'en tient à une préférence pour les secteurs qui sont susceptibles de bénéficier des vents arrière de la politique.

"Nous continuons à nous concentrer sur les trois thèmes clés qui correspondent à l'objectif de croissance à long terme de la Chine : la technologie et l'innovation, la modernisation de la consommation et la consolidation de l'industrie", a-t-il déclaré.

Goldman Sachs recommande également des paris alignés sur la politique dans des secteurs tels que le matériel technologique et les entreprises d'État rentables.

La politique mise à part, les prix et la perspective de voir les hausses de taux freiner les actions américaines l'année prochaine ont également incité les gestionnaires de fonds à évaluer le risque de passer à côté.

Une baisse de 27% de l'indice MSCI Chine cette année a laissé son ratio cours/bénéfice à 9,55 contre une moyenne de 11,29 sur 10 ans.

"Il devient maintenant risqué d'être vraiment sous-pondéré ou court en Chine comme l'étaient de nombreux fonds spéculatifs", a déclaré Sean Taylor, responsable des investissements pour l'Asie-Pacifique chez le gestionnaire d'actifs DWS, qui pense qu'il y a de la place pour un rallye de 15 à 20 % en Chine l'année prochaine.

"Notre point de vue est d'accumuler, sur la faiblesse, les bénéficiaires de réouverture, et en particulier ceux qui sont conduits par le consommateur", a déclaré Taylor.

