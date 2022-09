Plus d'inquiétudes pour les actions et les obligations américaines : La Fed accélère le " QT ".

Après avoir grossièrement doublé son bilan à 9 000 milliards de dollars après la pandémie, la Fed a commencé à se délester d'une partie des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle détient en juin, au rythme de 47,5 milliards de dollars. Elle a annoncé que ce mois-ci, elle allait accélérer le rythme de son resserrement quantitatif pour atteindre 95 milliards de dollars.

L'ampleur du déblocage de la Fed est sans précédent et les effets de la fin du rôle de la banque centrale en tant qu'acheteur constant et insensible aux prix des bons du Trésor ont été jusqu'à présent difficiles à identifier dans les prix des actifs.

Certains investisseurs réduisent toutefois les actions ou les titres à revenu fixe à mesure que le resserrement quantitatif s'accélère, craignant que le processus ne se combine à des facteurs tels que des taux d'intérêt plus élevés et une envolée du dollar pour peser davantage sur les prix des actifs et nuire à la croissance.

"L'économie est déjà sur le chemin de la récession et l'accélération du rythme de la Fed en termes de QT va accélérer le déclin des prix des actions et l'augmentation des rendements obligataires", a déclaré Phil Orlando, stratège en chef du marché des actions chez Federated Hermes, qui a récemment augmenté son allocation de liquidités à un niveau record depuis 20 ans.

Le resserrement de la politique monétaire de la Fed a pesé sur les actions et les obligations en 2022. Le S&P 500 est en baisse de 14,6 %, tandis que le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix, s'est récemment établi à 3,30 %, après avoir bondi de 182 points de base cette année.

Bien que les données récentes aient montré que l'économie américaine est restée résiliente face à la hausse des taux d'intérêt, de nombreux économistes estiment que le resserrement de la politique monétaire augmente les risques de récession l'année prochaine.

La Fed de New York a prévu en mai que la banque centrale réduira ses avoirs de 2,5 trillions de dollars d'ici 2025.

Les estimations varient quant à l'impact que cela aura sur l'économie : Orlando, chez Federated Hermes, a déclaré que chaque tranche de 1 000 milliards de dollars de réduction du bilan de la Fed équivaudrait à 25 points de base supplémentaires de hausses de taux implicites. Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Markets, estime que cela pourrait ajouter jusqu'à 75 points de base rien que jusqu'à la fin de 2023.

À l'autre extrémité, Solomon Tadesse, responsable des stratégies Quant pour l'Amérique du Nord à la Société Générale, pense que la Fed finira par réduire son bilan de 3 900 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 450 points de base en hausses de taux implicites. La Fed a déjà augmenté les taux de 225 points de base et une autre augmentation de 75 points de base est attendue plus tard ce mois-ci.

"Ce pourrait être la montée en puissance du QT qui pourrait déclencher la prochaine chute des marchés", a écrit Tadesse, qui pense que le S&P pourrait tomber dans une fourchette de 2900-3200.

La semaine prochaine, les investisseurs surveilleront les données sur les prix à la consommation du mois d'août pour déceler les signes d'un pic de l'inflation. La Fed tiendra sa réunion de politique monétaire le 21 septembre.

Jake Schurmeier, gestionnaire de portefeuille chez Harbor Capital Advisors, a déclaré que la réduction des liquidités due au resserrement des conditions financières rend déjà plus difficile la prise de positions obligataires importantes et contribuera probablement à une plus grande volatilité à venir.

"Cela nous donne une pause avant de faire des mouvements", a-t-il dit. Bien que M. Schurmeier trouve les bons du Trésor à long terme attrayants, il est "hésitant à ajouter plus de risque jusqu'à ce que la volatilité se soit calmée", a-t-il déclaré.

Timothy Braude, responsable mondial de l'OCIO chez Goldman Sachs Asset Management, a réduit son allocation en actions en prévision d'une plus grande volatilité due au resserrement quantitatif de la Fed.

"Il est très difficile de dire quels marchés vont être les plus touchés", a-t-il déclaré.

Certes, certains investisseurs doutent que le resserrement quantitatif ait un effet démesuré sur les marchés.

"L'augmentation du rythme du QT est connue depuis que la Fed a annoncé ses plans de QT en mai", ont écrit jeudi les stratèges d'UBS Global Wealth Management. "Cependant, lorsqu'elle est combinée à une Fed faucon, le sentiment du marché se concentre sur le rythme plus élevé, même si l'impact sur le marché à long terme n'est pas important."

La crise énergétique en Europe, le rythme et la durée des hausses de taux d'intérêt de la Fed, et une éventuelle récession aux États-Unis sont susceptibles de l'emporter sur le resserrement quantitatif en tant que moteurs du marché, a déclaré David Bianco, directeur des investissements, Amériques, au DWS Group.

"Nous ne rejetons pas les risques du QT, mais ils sont bien pâles en comparaison des risques liés à l'endroit où la Fed augmente le taux au jour le jour et à la durée pendant laquelle elle doit y rester", a-t-il déclaré.