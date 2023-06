DX Group prévoit un centre régional de 12 millions de livres sterling dans les East Midlands

(Alliance News) - DX Group PLC a annoncé mercredi le projet de développement d'un nouveau centre régional "majeur" dans les East Midlands.

DX est un fournisseur de solutions de livraison basé à Slough, en Angleterre, qui propose notamment des services de transport de colis, de messagerie décrochée et de logistique.

La nouvelle plate-forme proposée, qui comprendra un nouveau dépôt desservant la zone locale, devrait coûter environ 12 millions de livres sterling. DX a déclaré qu'elle serait financée par ses ressources de trésorerie existantes.

Le permis de construire détaillé a été décroché et l'acquisition du site devrait être finalisée dans les deux prochains mois.

La plate-forme sera située sur un projet de réaménagement de 4,5 acres près de Nottingham, dans la zone industrielle de New Stanton Park.

DX a expliqué que la plate-forme et le dépôt fourniront une capacité régionale supplémentaire significative et amélioreront l'efficacité en réduisant les kilomètres parcourus. La construction, qui bénéficiera d'un quai surélevé et d'une mécanisation, devrait être achevée au cours du deuxième trimestre 2024.

Le nouveau dépôt remplacera un dépôt de fret existant à Nottingham, a ajouté la compagnie.

L'investissement dans le nouveau hub régional s'ajoute au programme d'investissement triennal de DX, d'un montant compris entre 20 et 25 millions de livres sterling, qui est actuellement dans sa deuxième année.

Le directeur général, Paul Ibbetson, a déclaré : "L'achat de ce site à Nottingham a été un succès : "L'achat de ce site à Nottingham nous permettra de créer une nouvelle plate-forme régionale majeure et un dépôt pour nos opérations de transport de colis, et s'inscrit dans le cadre de nos plans d'investissements immobiliers stratégiques. Cet investissement nous permettra d'accroître notre capacité, d'améliorer notre efficacité et notre service à la clientèle.

"D'autres ouvertures et améliorations de sites sont prévues, car nous continuons à investir dans le développement du réseau du groupe conformément à nos plans de croissance.

Les actions de DX Group sont restées stables à 31,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

