Les actions de DX Group en baisse suite à une plainte pour "espionnage".

(Alliance News) - Les actions de DX Group PLC étaient en baisse lundi, après que la société ait confirmé qu'une plainte avait été déposée par une société de logistique rivale la semaine dernière.

Les actions de la société de logistique basée à Buckinghamshire, en Angleterre, étaient en baisse de 7,0% à 27,66 pence chacune à Londres lundi matin. Elle reste en hausse de 13% sur les 12 derniers mois.

DX Group a confirmé avoir reçu vendredi une réclamation juridique de la part de la société de logistique Tuffnell Parcels Express, basée à Sheffield, concernant des informations confidentielles sur les concurrents obtenues par DX dans le passé.

Cette déclaration fait suite à un article paru dans le Sunday Times sur une "extraordinaire plainte pour espionnage d'entreprise déposée devant la Haute Cour".

DX a déclaré lundi que la plainte faisait l'objet d'une enquête sur la gouvernance d'entreprise et d'une enquête interne de la part de DX, qu'elle avait révélée en septembre de l'année dernière.

À l'époque, DX avait déclaré qu'elle prévoyait de "tirer un trait sur les événements passés" et de nommer trois administrateurs non exécutifs indépendants à son comité d'audit et de risque. Elle s'était également engagée à nommer un cabinet de services professionnels "big four" pour examiner ses politiques et procédures de conformité.

En novembre 2021, DX a annoncé son intention de mener une enquête interne. En février 2022, Grant Thornton a démissionné de son poste d'auditeur, citant des préoccupations concernant les conclusions de l'enquête sur la gouvernance d'entreprise.

DX a déclaré que l'enquête a révélé que des "informations confidentielles sur les concurrents" ont été obtenues, en échange d'une offre de paiement.

"En tant que tel, l'enquête a conclu qu'il pourrait y avoir eu une violation de la loi sur la corruption de 2010 par les employés concernés et que des travaux correctifs étaient requis par le groupe pour améliorer les procédures de conformité et atténuer le risque de futurs incidents potentiels", a expliqué DX.

Au niveau de la gouvernance d'entreprise, DX a constaté qu'il y a eu des efforts pour étouffer l'enquête et que certains des employés trouvés potentiellement impliqués dans la corruption n'ont pas été correctement sanctionnés.

Lundi, DX Group a déclaré : "Le groupe a l'intention de défendre sa position de manière robuste et répondra à la plainte en temps voulu."

Il poursuit : "Les affaires étant désormais soumises à une procédure judiciaire, la société ne fournira pas d'autres commentaires avant le moment opportun."

DX Group a déclaré qu'il publiera ses résultats intermédiaires pour les 26 semaines se terminant le 31 décembre le 27 février.

