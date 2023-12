DX (Group) plc est un fournisseur britannique d'une gamme de services de livraison à des adresses professionnelles et résidentielles au Royaume-Uni et en Irlande. La société est engagée dans la fourniture de solutions de livraison, y compris les services de colis, de fret, de sécurité, de messagerie et de logistique. La société opère à travers deux segments : DX Freight et DX Express. Le segment DX Freight comprend DX 1-Man, DX 2-Man et Logistics. Ce segment est spécialisé dans la livraison de fret de dimensions et de poids irréguliers (IDW). Le segment DX Express comprend DX Parcels et DX Exchange and Mail. Ce segment est spécialisé dans la livraison express de colis et de documents. Il fournit un service de réseau d'échange spécialisé pour les documents juridiques et commerciaux, ainsi que pour les spécimens médicaux. Les services de livraison IDW de la société sont destinés aux entreprises et aux particuliers pour les envois de plus de 25 kilogrammes (kg). Son service de livraison le lendemain aux entreprises et aux particuliers pour les articles de moins de 25 kg.

Secteur Frêt aérien et logistique