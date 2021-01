DXC TECHNOLOGY : DEVIENT SUPPORTEUR OFFICIEL DU COMITE D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Les offres de services applicatifs de DXC Technology permettent au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de gérer ses processus financiers, d’achat et de ressources humaines.

DXC Technology apporte au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une solution pour piloter le budget (actifs et fournisseurs) ainsi que la croissance des effectifs, pendant la préparation et le déroulé des compétitions. Affiné au cours des quatre prochaines années pour mieux répondre aux enjeux de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette solution sera ensuite proposée en héritage à l’ensemble des acteurs sportifs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210127005101/fr/

(Photo: Business Wire)

Ce logiciel d’entreprise préconfiguré en tant que service, permet à Paris 2024 une mise en œuvre rapide des fondations en matière de pilotage des finances et des ressources humaines. L’automatisation des processus et la fiabilisation des données métiers permettra aux équipes de gagner en efficacité et de se recentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

« Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est un immense défi collectif. Nous sommes ravis d’accueillir DXC Technology dans la grande famille des partenaires de Paris 2024. Ensemble, nous travaillons à développer une solution performante et adaptée au modèle spécifique de livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle nous permettra de digitaliser le processus d’achat auprès des multiples fournisseurs, d’assurer un pilotage financier à la maille des sites olympiques et paralympiques, et d’accompagner la croissance rapide de nos effectifs. », Bruno Marie-Rose, Directeur de la Technologie et des Systèmes d'Information, à Paris 2024.

« En tant que supporteur officiel de Paris 2024, nous sommes fiers de contribuer, grâce aux services applicatifs, partie intégrante de l’Enterprise Technology Stack, à l’organisation de cet évènement sportif majeur et d’adosser le « newDXC » et notre transformation aux valeurs du sport et de la diversité. » a déclaré Christophe Martinoli, Directeur-général DXC Technology en France.

Avec ses partenaires, Paris 2024 a la volonté de construire des outils qui vivront au-delà de 2024 et qui permettront de renforcer l’expertise française dans l’événementiel sportif. C’est pourquoi, la propriété intellectuelle de cette solution est codétenue par DXC Technology et Paris 2024. Ceci permet à chacune de ces deux entités d’utiliser indépendamment les développements spécifiques réalisés par DXC Technology dans le cadre de ce partenariat, et à terme, la solution pourra être utilisée par l’ensemble des acteurs et organisateurs d’évènements sportifs.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations en modernisant leurs infrastructure IT et architecture de données, tout en garantissant sécurité et évolutivité grâce au cloud, qu’il soit public, privé et hybride. Innovante depuis des décennies, les plus grandes entreprises mondiales font confiance à DXC pour déployer les différentes strates technologiques nécessaires aux entreprises pour atteindre de nouveaux seuils de performance, être plus compétitif et créer de nouvelles expériences client.

Pour en savoir plus sur DXC et nos solutions, visitez https://www.dxc.technology/fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210127005101/fr/