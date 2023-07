DXC Technology Company a annoncé que Pinkie Dent Mayfield a été élue au Conseil d'administration. Mme Mayfield siégera au comité de nomination/gouvernance d'entreprise du conseil d'administration. Mme Mayfield est directrice de la communication et vice-présidente des affaires générales chez Graham Holdings Company (anciennement The Washington Post Company), un conglomérat diversifié dont les principales activités comprennent l'éducation et les médias.

Dans ses fonctions actuelles depuis 2015, Mme Mayfield est responsable des affaires générales, des relations publiques, de la communication et des initiatives stratégiques. Depuis qu'elle a rejoint Graham Holdings en 1998, elle a occupé plusieurs postes de direction. Avant de rejoindre Graham Holdings, Mme Mayfield était vice-présidente et agent fiduciaire à la NationsBank (aujourd'hui Bank of America) dans la division des services d'investissement.

Administratrice de Founders Bank, une banque communautaire basée à Washington D.C., elle préside le comité d'audit depuis qu'elle a rejoint le conseil d'administration en 2020. Mme Mayfield est également membre du conseil d'administration de Ready Capital Corporation, trésorière du conseil d'administration du District of Columbia College Access Program et administratrice du Philip L. Graham Fund. Mme Mayfield est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université Trinity Washington et d'un MBA de l'université du Maryland University College.