DXC Technology : a finalisé ses mesures de refinancement

DXC Technology Company (NYSE : DXC) (« DXC ») a annoncé aujourd'hui la finalisation de son refinancement. Auparavant, DXC avait procédé à l'offre de billets de premier rang à hauteur de 1,35 milliard d'euros, dont le prix avait été fixé le 2 septembre 2021 et de billets de premier rang à hauteur de 1,35 milliard de dollars de billets, dont le prix avait été fixé le 7 septembre 2021.

DXC a procédé au rachat de 2,5 milliards de dollars du capital (i) d'un prêt à terme de 400 millions d'euros échéant pendant les exercices 2023 et 2024, (ii) de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 4,25 % échéant pendant l'exercice 2025, (iii) de 250 millions de livres sterling de billets de premier rang à 2,75 % échéant pendant l'exercice 2025, (iv) de 467 millions de dollars de billets de premier rang à 4,125 % échéant pendant l'exercice 2026, (v) de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 4,75 % échéant pendant l'exercice 2028 et (vi) de 234 millions de dollars de billets de premier rang échéant pendant l'exercice 2030. La prime de réparation applicable à ces rachats était de 300 millions de dollars et l'intérêt couru et impayé était de 40 millions de dollars.

Ken Sharp, directeur financier de DXC a signalé : « Le refinancement opportuniste de 2,5 milliards de dollars de notre dette à coupon élevé renforce nos assises financières en prolongeant les échéances de notre dette, en diminuant nos tours d'échéance (maturity towers) et en réduisant nos charges d'intérêts courantes ».

À propos de DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant leur système informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et la scalabilité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services dans tous les éléments de la pile technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse non liées directement et exclusivement à des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et ne garantissent en aucun cas que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de Covid-19, et peuvent continuer à l'être, ou peuvent être amplifiés à l'avenir, par l'impact des diverses réponses du secteur privé et gouvernementales qui affectent nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les économies et communautés où ils exercent leurs activités. Pour une description écrite de ces facteurs, consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2021, et toute information de mise à jour dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, notamment le rapport trimestriel de DXC sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 juin 2021.

Rien ne garantit que tout objectif ou plan énoncé dans une déclaration prospective puisse être ou sera atteint, et les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont publiées. Nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ou de publier des révisions des déclarations prospectives ou de signaler un événement ou une circonstance après la date du présent communiqué de presse ou pour indiquer la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

