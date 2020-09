DXC Technology : annonce des nominations à la direction pour soutenir la « nouvelle DXC »

DXC Technology (NYSE : DXC) a présenté aujourd'hui ses dernières nominations aux postes de direction de DXC, renforçant ainsi l'équipe de direction de DXC, et dont la majorité fait partie des nouvelles recrues de l'année dernière chez DXC. Cette équipe met sur le marché la « nouvelle DXC », axée sur ses clients et ses employés, alors qu'elle exécute un parcours de transformation de l'entreprise.

Leadership du portefeuille client de DXC

Lors de l'exercice précédent, le CEO Mike Salvino a recruté de nouveaux leaders provenant du secteur des services informatiques et capables d'apporter une formidable expérience en matière de service client, inspiration des gens et gestion et développement des entreprises. DXC annonce les nominations et les changements suivants au sein de l'équipe qui dirigera les activités de DXC et mènera l'exécution du parcours de transformation de DXC :

La région des Amériques sera sous la direction de Jim Brady et David Swift. Jim a rejoint DXC en juin 2020 après avoir travaillé chez Accumen, où il occupait le poste de directeur d'exploitation, puis chez Accenture et Honeywell. David Swift a rejoint DXC en novembre 2019 en sortant de chez Accolade, où il occupait le poste de chef des services et avait travaillé auparavant chez Aon Hewitt et Accenture.

La région Asie Pacifique sera sous la direction de Seelan Nayagam. Seelan travaille depuis six ans chez DXC, où il dirige la région Australie/Nouvelle-Zélande (ANZ) et dirigera maintenant la région Asie regroupée en une seule activité intégrée.

Les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique seront sous la direction de Tom Pettit et Steve Turpie. Tom a rejoint DXC en juin 2020, après avoir passé 25 ans chez Accenture, en occupant dernièrement la fonction de directeur général principal dans le département santé et services publics. Steve a rejoint DXC en novembre 2019 et il a occupé précédemment des postes de direction à l'approvisionnement stratégique et aux achats au sein du QBE Insurance Group Ltd. et de la Zurich Insurance Company.

DXC/Luxoft Analytics & Engineering sera gérée en tant qu'unité commerciale sous la direction de Dmitry Loschinin, qui a occupé le poste de CEO chez Luxoft. Dmitry va désormais diriger les activités combinées de DXC/Luxoft Analytics & Engineering, un secteur marqué par sa croissance chez DXC.

Fonctions corporatives

DXC poursuit le renforcement de la direction et des activités de ses fonctions corporatives qui soutiennent les entreprises avec les nominations suivantes :

Marketing & Communication sera sous la direction de Shari Wenker, qui se concentrera sur la reconstruction de la marque en externe et en interne en occupant le poste de directeur du marketing et de la communication. Shari a rejoint DXC en avril 2020 après avoir passé 24 ans chez Accenture, où elle a dirigé le département marketing et communication chez Accenture Technology.

Le service juridique continuera sous la direction d'un sénior de DXC, Bill Deckelman, conseiller général et secrétaire pendant 12 ans. Bill transférera ses responsabilités de secrétaire à Zafar Hasan, responsable du service juridique de l'entreprise et qui a rejoint DXC il y a trois ans.

Je suis très heureux de l'équipe de direction que nous avons pu créer à la tête de la « nouvelle DXC », a déclaré M. Salvino. « Nous avons attiré des talents exceptionnels dans le secteur et, grâce aux dirigeants actuels, nous avons créé une solide équipe de direction qui apporte beaucoup aux clients et aux personnes. Je me réjouis de travailler personnellement avec cette équipe pour continuer à mener à bien notre projet de transformation ».

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et activités essentiels tout en modernisant les TI, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde, qui sont à la pointe de l'innovation depuis des décennies, font confiance à DXC pour nous laisser déployer notre pile technologique d'entreprise afin de franchir de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur les antécédents de DXC et sur l'importance que nous accordons aux personnes, aux clients et à l'exécution opérationnelle, consultez le site www.dxc.technology.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les intentions, planifications, attentes et convictions de DXC, et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs dont bon nombre se trouvent hors du contrôle de DXC. De nombreux facteurs pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives concernant l'opération annoncée ci-dessus, y compris les risques liés : à la réalisation de la transaction dans les délais prévus, notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et d'un tiers ; aux conditions sur les marchés du crédit ; au traitement fiscal prévu pour l'opération proposée ; aux passifs imprévus ; à la perte de revenus ; à l'impact potentiel de l'annonce ou de la réalisation de l'opération proposée sur les relations avec les tiers, notamment sur les clients, les employés et les concurrents ; et au retard ou à la perturbation des activités causés par les difficultés à séparer l'activité cédée des activités conservées par DXC. Pour une description écrite des facteurs susceptibles d'entraîner un écart substantiel entre les résultats réels des activités de DXC et ces déclarations prospectives, consulter la section « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2020, tel que mis à jour dans les dépôts SEC ultérieurs, notamment le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q correspondant à la période trimestrielle close le 30 juin 2020, que les lecteurs sont invités à examiner en détail, car il contient des informations importantes concernant les risques, les incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des planifications, attentes et autres éléments décrits dans le présent communiqué de presse. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la possibilité ou à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations propectives, que ce soit à la suite d'événements ultérieurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine.

