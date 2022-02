DXC Technology est désignée leader dans le cadre des évaluations «Cloud services PEAK Matrix 2022» d'Everest Group

DXC Technology (NYSE: DXC), qui figure au classement Fortune 500 des grands fournisseurs mondiaux de services technologiques, a été nommée leader dans les deux rapports d’analystes du secteur technologique récemment publiés par Everest Group, «Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 - North America» et «Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – Europe».

Everest Group a mis en lumière les excellents services cloud de bout en bout offerts par DXC dans les domaines du conseil, de la modernisation et des opérations. Le rapport décrit également les atouts de DXC en matière de solutions de cloud privé et hybride et ses investissements dans les solutions logicielles cloud et les services de modernisation des applications destinées au secteur.

«Les entreprises adoptent de plus en plus le cloud en tant qu’outil de création de valeur commerciale et de numérisation, et non plus seulement comme moyen de réaliser des économies de coûts. Pour relever les défis de la gestion des coûts, de la pénurie de ressources, de l’asservissement à un fournisseur et de la sécurité du cloud, les entreprises privilégient les solutions adaptées à leur secteur, les environnements d’hébergement multi-cloud et hybrides et les services cloud alignés sur la valeur, a déclaré Mukesh Ranjan, directeur clientèle d’Everest Group. Les investissements de DXC Technology dans la gamme des services cloud de bout en bout lui permettent de proposer à ses clients des services adaptés à leurs besoins opérationnels et technologiques. Les entreprises clientes ont apprécié la disposition de la Société à participer proactivement à des ateliers conjoints et à des sessions de formulation de projets pour aider les clients à identifier les bonnes solutions.»

Everest Group a évalué les fournisseurs de services informatiques d’Amérique du Nord et d’Europe sur la base des facteurs suivants: leur vision et leur stratégie, l’innovation et les investissements, l’étendue des services et l’organisation de la prestation des services, l’adoption des produits par le marché, la composition du portefeuille et la valeur fournie. Les rapports ont noté que DXC fait la différence grâce à son modèle opérationnel innovant d’équipes mixtes travaillant avec des équipes client, ce qui permet d’intégrer l’expertise technique et les informations opérationnelles. Les rapports ont également souligné à quel point les clients de DXC apprécient les efforts de la Société pour s’investir dans l’innovation et la conceptualisation conjointes pour faciliter l’identification de solutions cloud adaptées à leurs environnements.

«Cette reconnaissance par Everest Group reflète clairement les capacités de DXC à fournir à nos clients les conseils nécessaires pour faire les bons investissements technologiques au bon moment dans un paysage en constante évolution, a déclaré Vinod Bagal, vice-président exécutif, Global Delivery, DXC. Cette désignation en tant que leader pour nos services cloud est une reconnaissance de l’engagement de DXC envers l’innovation et l’excellence et de notre objectif de faire de Cloud Right™ l’approche parfaite pour nos clients.»

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises du monde entier à gérer leurs systèmes et opérations critiques en modernisant leur informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises privées et organisations du secteur public à travers le monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l’ensemble de la pile technologique d’entreprise afin d’améliorer leurs performances, leur compétitivité et l’expérience client. Pour découvrir comment nous offrons de l’excellence à nos clients et collègues, visitez notre site DXC.com.

