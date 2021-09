DXC Technology : et Lenovo s'associent à Peter Scott-Morgan pour développer des solutions technologiques d'accessibilité innovantes et offrir un meilleur avenir aux personnes handicapées

DXC Technology (NYSE: DXC) et Lenovo ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat avec le scientifique visionnaire spécialiste de la robotique Peter Scott-Morgan et sa fondation philanthropique, pour développer des solutions technologiques ambitieuses d’assistance intégrant les dernières avancées en matière de matériel, de logiciels et d’intelligence artificielle (IA) pour faciliter la vie des personnes handicapées, malades ou autres situations difficiles.

Surnommé le «premier cyborg humain au monde», Peter Scott-Morgan repousse les frontières de la technologie pour prolonger et enrichir la vie. En 2017, le diagnostic est tombé: il est atteint de la maladie du motoneurone, également appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA). Dès l’apparition des premiers symptômes, convaincu du potentiel illimité des technologies, Peter a commencé à rechercher des moyens d’inverser la progression classique de la maladie. Sa vision consiste à: «Apporter de la sécurité aux personnes vulnérables, donner de la force aux faibles, combler les insatisfaits.»

«Le fondement de notre collaboration, c’est notre croyance dans le potentiel inexploité des technologies afin de réaliser vos rêves – qui que vous soyez, quelle que soit votre origine et votre situation personnelle, quelles que soient vos ambitions», déclare Peter Scott-Morgan. Peter, à qui les médecins ne donnaient que deux ans à vivre, a un mantra: « Avec l’IA et la robotique, apportez de l’espoir!»

DXC et Lenovo – avec une équipe de bénévoles et de spécialistes des technologies – apporteront leur expertise en matériel, support informatique, intégration et intelligence artificielle. Les principales initiatives visent à:

Développer des fauteuils roulants autonomes et autopropulsés pour se déplacer chez soi et au-delà;

Préserver la personnalité grâce un avatar rapidement créé et d’un réalisme saisissant;

Utiliser la réalité augmentée (RA) comme interface utilisateur contrôlée uniquement par les mouvements oculaires;

Accélérer la génération et la personnalisation de voix numériques expressives; et

Intégrer des technologies intelligentes dans l’ensemble de l’habitation familiale pour améliorer la vie de tous ses occupants.

En plus de développer des solutions personnalisées, Lenovo a fait don à Peter Scott-Morgan de l’équipement informatique nécessaire pour son domicile-bureau. Calvin Crosslin, responsable de la diversité chez Lenovo et président de la Lenovo Foundation, a déclaré: «Nous avons le devoir de rendre la puissance des technologies aussi accessible que possible et de créer de nouvelles opportunités. C’est précisément pourquoi nous nous rallions à l’idée d’améliorer les technologies au bénéfice de tous et je suis reconnaissant à Peter Scott-Morgan de nous inviter à collaborer avec lui et à partager une part de son extraordinaire vision.»

DXC agira en tant qu’intégrateur. La société déploiera son écosystème technologique et apportera son savoir-faire et son expérience technologique pour assurer une intégration sécurisée et sans faille de l’ensemble des infrastructures, des applications, des analyses et des solutions d’ingénierie.

«Peter est une personne étonnamment inspirante, a déclaré Steve Turpie, président EMEA de DXC. L’équipe de DXC offrira ses conseils et son soutien pour définir les exigences, l’architecture cible et la feuille de route technologique. Plus précisément, elle activera les fonctions de suivi oculaire, de clavier virtuel, de langage et de performance de l’avatar. Peter et la Fondation font preuve d’une passion infatigable pour remettre en question nos idées sur la manière d’utiliser les technologies pour améliorer la vie des gens et la société.»

Pour plus d’informations sur Peter Scott-Morgan, son parcours, ses recherches actuelles et les possibilités de s’y impliquer, visiter le site de la Scott-Morgan Foundation.

«J’ai appliqué les résultats de toute une vie de recherche à la réécriture mon propre avenir: un vrai coup de chance! Mais, beaucoup plus important encore, nous avons maintenant la chance de réécrire l’avenir de millions – voire de milliards - de personnes en mettant en pratique les leçons tirées pour apporter de la sécurité aux personnes vulnérables, donner de la force aux faibles et de combler les insatisfaits. Je voulais trouver un moyen de me libérer de mon corps devenu soudain inadapté pour surmonter l’annonce dévastatrice de ce diagnostic et ré-imaginer ce que "maladie mortelle" veut dire. Mais nous pouvons aider toutes les personne qui se sentent défavorisées. Tel le phénix, elles peuvent reprendre leur envol! Avec le soutien extraordinaire de mon conjoint Francis, d’innombrables collaborateurs aussi gentils que brillants et de leaders technologiques comme DXC et Lenovo, l’avenir que je trouvais sombre auparavant m’apparaît incroyablement lumineux.»

À propos de Lenovo Tech World 2021 et de Peter Scott-Morgan

Peter Scott-Morgan s’est rendu à la manifestation Tech World 2021 de Lenovo le 8 septembre pour discuter avec Thorsten Stremlau, directeur du conseil stratégique aux entreprises chez Lenovo, de leur objectif commun: offrir à tous des technologies plus intelligentes.

«C’est un grand honneur pour moi de travailler avec Peter, un scientifique particulièrement brillant et une personnalité inspirante, a déclaré Thorsten Stremlau, qui dirige les initiatives de Lenovo. Chez Lenovo, nous nous concentrons particulièrement sur sur l’amélioration de l’accessibilité et l’augmentation de la diversité, et cette collaboration représente une opportunité exceptionnelle de garantir que nos innovations feront réellement la différence pour Peter et, je l’espère pour beaucoup d’autres personnes.»

À propos des autres partenaires qui soutiennent la Scott-Morgan Foundation

Parmi les autres collaborateurs clés travaillant déjà avec Peter Scott-Morgan sur cette initiative, citons Matthew Aylett de CereProc, Amanda Darby d’Optimize3D, Pinewood Studios, et Ari Shapiro d’Embody Digital.

