DXC Technology : fixe le prix de ses billets de premier rang

DXC Technology Company (NYSE : DXC) (« DXC ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, DXC Capital Funding DAC (l'« émetteur »), avait fixé le prix des émissions suivantes : (i) un capital total de 750,0 millions EUR pour ses billets de premier rang à 0,450 % échéant en 2027 (les « billets de 2027 »), au prix de 99,846 % du capital total desdits billets et (ii), un capital total de 600,0 millions EUR pour ses billets de premier rang à 0,950 % échéant en 2031 (désignés « les billets » avec ceux de 2027), au prix de 99,715 % du capital total desdits billets. Les obligations sont proposées aux acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 telle qu'amendée (la « Securities Act »), et en dehors des États-Unis, conformément à la règle S de cette même Securities Act. L'émission des billets devrait être clôturée le 9 septembre 2021 et reste soumise aux conditions habituelles.

Les obligations sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par DXC et DXC Luxembourg International s. à r. l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise directement affiliée à l'émetteur (le « holding »). Actuellement, DXC prévoit d'affecter l’essentiel du produit net de cette émission de billets au remboursement intégral du capital total de 400 millions EUR représentant l'encours de ses emprunts à long terme libellés en euros, au remboursement de ses billets de premier rang à 4,25 % libellés en dollars américains et échéant en 2025, au remboursement de ses billets de premier rang à 2,750 % libellés en livres sterling et échéant en 2025 et au remboursement d'autres billets de premier rang en circulation. L'émetteur prévoit de prêter des fonds au holding pour faciliter l'alignement correspondant de la structure internationale de DXC.

Mike Salvino, président président-directeur général de DXC, a déclaré : « Établir une solide base financière est un élément clé de notre processus de transformation. Cette émission nous permet de refinancer nos obligations et nos prêts à terme, tout en repoussant les échéances et en réduisant le coût des emprunts en cours. Ces opérations optimisent également la structure de notre capital, renforcent notre base financière et attestent de notre engagement permanent en vue d'obtenir un profil de crédit de niveau “investissement”. Nous sommes heureux du haut niveau d'intérêt des investisseurs pour notre émission obligataire, alors que nous avons été en mesure d'accroître l'ampleur de celle-ci à 1,35 milliard EUR et à des taux inférieurs à un pour cent. Nous continuerons à examiner toute occasion ultérieure de refinancement de nos autres obligations à coupon élevé. Cette émission prouve une fois encore la réussite prolongée de notre processus de transformation. »

Les billets et garanties afférentes ne seront pas enregistrés au titre de la Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable aux États-Unis, et ne peuvent y être proposés ou vendus sans être enregistrés sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement contenue dans la Securities Act et toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable aux États-Unis. Les billets devraient être admis à la cotation sur la Liste officielle de la Bourse de Luxembourg et admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Ces titres ne seront pas vendus dans tout État ou juridiction où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou certification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tel État ou juridiction.

À PROPOS DE DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer les systèmes et opérations essentiels à leur mission tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les entreprises et les organismes publics les plus importants du monde font confiance à DXC pour déployer des services faisant appel à l'ensemble de l'infrastructure technologique de l'entreprise et atteindre des niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client inédits.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

L'ensemble des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et qui ne concerne pas directement et exclusivement des faits historiques constitue des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés expriment des attentes et des convictions actuelles et rien ne permet d'assurer que les résultats détaillés dans ces énoncés se matérialiseront. Ces énoncés sont sujets à de nombreux risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés, dont une grande partie échappe à notre contrôle. Par ailleurs, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement exacerbés par et pourraient continuer d'être exacerbés par ou pourraient ultérieurement être exacerbés par la pandémie de coronavirus qui frappe la planète depuis 2019 et par l'impact des diverses décisions privées et gouvernementales qui affectent nos clients, collaborateurs, fournisseurs, ainsi que les économies et les communautés au sein desquelles ils mènent leurs activités. Pour obtenir une description écrite de ces facteurs, consultez la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice fiscal clos le 31 mars 2021, et toute information éventuellement mise à jour dans les documents déposés subséquemment auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel de DXC sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2021.

Rien ne permet d'assurer que les objectifs ou projets dont il est fait état dans un énoncé prospectif seront ou pourront être réalisés, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à de tels énoncés, qui s'appliquent uniquement à partir de la date à laquelle ils sont rédigés. Nous ne sommes nullement dans l'obligation d'actualiser les énoncés prospectifs, de publier des énoncés prospectifs révisés, de signaler tout événement ou circonstance après la date de publication du présent communiqué de presse, ou encore de signaler la survenue d'événements imprévus sauf dans les cas définis par la loi.

